Правительство создаст комиссию по национальной политике

Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) опубликовало проект постановления об образовании правительственной комиссии по национальной политике.

В полномочия нового органа войдет разработка направлений правового регулирования в сфере национальной политики. Комиссия должна способствовать «укреплению единства российской нации» и противодействовать экстремизму и конфликтам на национальной и религиозной почве.

Комиссия также будет осуществлять координацию деятельности между федеральными органами, субъектами РФ и другими структурами власти в области национальной политики.

Председателем нового органа, согласно опубликованному проекту, будет один из заместителей премьер-министра России. Зампредседателем — глава ФАДН.

ФАДН — российский орган исполнительной власти, отвечающий за реализацию национальной политики, образованный в 2015 году. До этого в России сменилось 7 министерств, курирующих дела национальностей. Последнее из них — министерство регионального развития, упраздненное в 2004 году.

Ранее президент России поддержал инициативу объявить 2026 год годом единства народов России.

