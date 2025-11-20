Дагестан и иранская провинция Гилян договорились нарастить сотрудничество

Председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе рабочего визита в Иран провел переговоры с губернатором провинции Гилян Хади Хагшенасом, сообщает пресс-служба правительства Дагестана.

Главной темой стали расширение торгово-экономических связей между регионами и укрепление сотрудничества в различных сферах. Гилян и Дагестан, будучи ключевыми логистическими узлами международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг», объединены наличием побережья Каспийского моря, а также развитой портовой и авиационной инфраструктурой.

Стороны акцентировали внимание на необходимости ускорить реализацию ключевых этапов МТК, направленных на модернизацию транспортной инфраструктуры и повышение эффективности грузоперевозок. Премьер-министр Абдулмуслимов отметил потенциал Махачкалинского морского торгового порта, способного войти в логистическую цепочку совместной морской транспортной компании. В 2024 году грузооборот порта уже значительно вырос за счет сотрудничества с иранскими портами, а режим работы круглосуточный.

Кроме транспортной логистики обсуждались планы по совместным туристическим проектам и запуску прямых авиарейсов между регионами, что должно усилить культурное и деловое взаимодействие. Ранее в апреле 2025 года секретарь Высшего совета свободных экономических и промышленных зон Ирана Реза Масрур предложил формировать совместную рабочую группу по развитию МТК «Север-Юг», что отражает стратегический интерес обеих сторон к развитию коридора.

Дагестан и Гилян также сотрудничают в сфере сельского хозяйства и промышленности. Дагестан предлагает иранским инвесторам площадки для создания перерабатывающих предприятий и логистических центров с привлечением квалифицированных специалистов. Взаимная торговля включает поставки товаров через порты и воздушные линии, что расширяет экономический потенциал двух прикаспийских регионов.

