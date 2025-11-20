Российские силы ПВО за сутки сбили четыре ракеты Storm Shadow и 119 БПЛА

Российские средства ПВО за сутки перехватили и уничтожили четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow и 119 беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно сводке военного ведомства, под удар вооруженных сил России также попали две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS, объекты энергетики ВСУ, склады материально-технического обеспечения и места размещения расчетов БПЛА дальнего действия. При атаке применялись оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия.

В ночь на 20 ноября над Россией были сбиты 65 беспилотников. Больше всего — 18 БПЛА — уничтожены в небе над Воронежской областью.