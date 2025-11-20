Госдума: активы нерезидентов будут компенсацией за хищение замороженных средств РФ

Госдума предложила использовать активы нерезидентов из недружественных стран, если ЕС решит конфисковать замороженные в Европе российские активы. Об этом сообщили в нижней палате парламента.

На заседании 20 ноября Госдума приняла постановление об обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину. Его просят разработать план ответных мер на случай принятия в ЕС решения о «хищении». В документе подчеркивается, что использование российских активов следует оценивать как незаконное лишение собственности.

«Любые посягательства ... должны повлечь за собой соответствующий правовой ответ, — подчеркивают в Госдуме. — Начиная с предъявления исков о возмещении ущерба ... к Euroclear и Бельгии». Активы нерезидентов на территории России могут быть использованы «в качестве источника компенсации ущерба»