Госдума составила обращение к Мишустину на случай конфискации российских активов

Государственная дума приняла постановление о специальном обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину. Главу правительства попросят разработать варианты ответных действий на решение ЕС конфисковать замороженные российские активы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что обращение будет направлено премьеру сегодня же. Он выразил надежду на то, что коллеги из кабмина составят подробный план ответных действий на случай, «если посягнут на наши активы в Европе».

Министр финансов Антон Силуанов в начале недели сообщил, что его ведомство готово к ответным мерам: «Проект таких мер уже подготовлен... Такой пакет есть в составе наших предложений».