Чиновник мэрии Черкесска осужден за покушение на мошенничество с госконтрактом

В Карачаево-Черкесской Республике суд признал виновным начальника отдела мэрии города Черкесска по делу о покушении на мошенничество, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по КЧР.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В мае 2024 года между управлением жилищно-коммунального хозяйства мэрии и коммерческой фирмой заключили госконтракт на диагностические работы автомобильных дорог. Обвиняемый предложил директору фирмы передать ему 150 тыс. руб. под предлогом завышения цены контракта и обещал содействие в получении будущих контрактов. Директор, осознав незаконность предложенной сделки, обратился в правоохранительные органы.

При оперативной поддержке УФСБ России по фигуранту была перечислена часть суммы, после чего его действия были пресечены. Следствие опиралось на показания потерпевшего и свидетелей, исследование денежных переводов и переписки, а также судебные экспертизы.

По приговору суда начальник отдела получил условное лишение свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.

Станислав Маслаков