Минфин пригрозил аналогичными мерами в случае конфискации замороженных активов

Министерство финансов России готово к ответным мерам в случае конфискации замороженных российских активов Евросоюзом, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

«Проект таких мер уже подготовлен на случай, если будут приняты недружественные действия со стороны западных стран. Так что такой пакет есть в составе наших предложений»,— сказал министр журналистам в кулуарах Госдумы (цитата по ТАСС).

Сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил депутатам подготовить обращение в правительство с предложением проработать ответные шаги на возможную конфискацию российских активов.

В феврале 2022 года страны Евросоюза заморозили €190 млрд активов России. Вчера глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ЕС использовать замороженные активы для погашения кредита Украины от стран G7. Бельгия, где находится большая часть активов, требовала равной ответственности и риска от стран ЕС. Госпожа фон дер Ляйен пообещала, что европейские страны распределят риски между собой.