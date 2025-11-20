В Ставрополе возбудили дело о мошенничестве с кооперативными квартирами

В Ставрополе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении руководства потребительского кооператива собственников жилья, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Фото: Пресс-служба СУ СК по Ставропольскому краю

Инициативная группа граждан обратилась на личный прием к исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Ставропольскому краю Олегу Сидорову с жалобой на невыполнение условий договоров долевого участия в строительстве, заключенных в период с 2000 по 2015 годы. По этим договорам жильцам во временное пользование предоставлялись квартиры, находившиеся в собственности кооператива, которые после окончания договора должны были перейти в их собственность. Однако фактическая передача квартир не состоялась.

По указанию Олега Сидорова следственным отделом по Промышленному району Ставрополя незамедлительно возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сейчас следователь ведет активные процессуальные действия по сбору доказательств. Ход расследования находится на контроле руководства следственного управления.

Это уголовное дело касается систематического нарушения прав значительного числа граждан, которые с 2000 по 2015 года инвестировали в строительство через потребительский кооператив. Общее количество пострадавших участников и сумма ущерба пока не озвучены, однако масштаб обещает быть крупным, учитывая длительность периода и количество договоров долевого участия. Дело возбуждено с высокой оперативностью, что говорит о серьезности проблемы и заинтересованности Следственного комитета в жёстком расследовании.

Такой вид мошенничества в сфере жилкооперативов особенно болезнен для граждан, поскольку связано с долгосрочным вкладом в жилье и менее прозрачной структурой кооперативов. Следственные органы активно отслеживают ход дела, чтобы обеспечить полное восстановление нарушенных прав и привлечь виновных к ответственности. Предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы по статье 159 УК РФ в особо крупном размере.

Станислав Маслаков