В Подмосковье подняли стоимость патента на работу для иностранцев

Цена патента на работу для иностранцев в 2026 году вырастет с 8,9 тыс. руб. до 10 тыс. руб. Соответствующий закон сегодня приняли депутаты Московской облдумы, передает ТАСС.

Председатель думы Игорь Брынцалов напомнил, что с 1 сентября иностранцы могут работать по одному патенту в Москве и в Подмосковье. Благодаря новому закону, бюджет области дополучит 4,9 млрд руб., добавил он.

Ежемесячная стоимость трудового патента для мигрантов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2026 году увеличится с 6 до 8 тыс. руб.

В МВД предлагают в будущем реорганизовать импорт в РФ рабочей силы и сделать его основой реестровую модель, а главным механизмом заполнения рабочих мест — организованный набор таких работников. При этом полномочия по созданию этого механизма будут находиться в ведении МВД, а оценкой необходимого объема рабочей силы будет заниматься Минтруд.

Подробности — в материале «Ъ» «Мигрантам объявлено построение».