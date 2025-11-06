Мигрантам объявлено построение

В МВД предлагают в будущем реорганизовать импорт в РФ рабочей силы и сделать его основой реестровую модель, а главным механизмом заполнения рабочих мест — организованный набор таких работников. При этом полномочия по созданию этого механизма будут находиться в ведении МВД, а оценкой необходимого объема рабочей силы будет заниматься Минтруд. Профсоюзы и бизнес, впрочем, считают использование оргнабора для подбора всех иностранных работников утопическим проектом, который неизбежно столкнется с бюрократическими проблемами.

Как заявил в ходе заседания комиссии Госсовета по направлению «Кадры» замначальника службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД Кирилл Адзинов, РФ необходима оптимизация рынка труда иностранных граждан. «Текущее состояние миграции способствует уклонению иностранцев от уплаты налогов, утечке в страну их исхода значительных финансовых ресурсов в связи с приобретением ими валютных средств. Кроме того, растущий дисбаланс между коренным населением и приезжими приводит к жестким столкновениям на конфессиональной почве, вытеснению приезжими жителей страны пребывания в определенной сфере экономики, растущей за счет мигрантов нагрузке на социальную инфраструктуру образования и здравоохранения, а также к концентрации лиц одной национальности и образованию неконтролируемых этнических анклавов»,— добавил он.

По его словам, решением этих проблем может стать создание системы организованного набора иностранной рабочей силы. В этом случае работники, после того как они пройдут на родине необходимую проверку, будут приезжать к конкретным работодателям. Таким образом, взамен выдачи разрешительных документов, как сейчас (это разрешение на привлечение и использование иностранных работников, разрешение на работу и патент), будет введена реестровая система. «Новый алгоритм предполагает наем иностранной рабочей силы при отсутствии соискателей из числа граждан РФ и оперативном рассмотрении заявки работодателя органами занятости»,— добавил чиновник. При этом Минтруд, МВД и Роструд начнут проводить регулярные опросы работодателей, чтобы заранее оценивать, сколько работников, из каких стран и каких специальностей привезти.

Отметим, что расширение механизма оргнабора было заявлено как одна из целей новой Концепции миграционной политики. При этом вместе с определяющей ролью в миграционной политике и создание оператора оргнабора будет передано от Минтруда МВД (см. “Ъ” от 29 октября).

Планы силовиков же пока вызывают вопросы и у бизнеса, и у профсоюзов. «Оргнабор необходимо расширять для иностранных работников, которые въезжают в РФ по визе, и мы считаем правильным отказ от требования о сдаче ими экзамена по русскому языку. В то же время у бизнеса должен быть доступ к гибкой рабочей силе, для чего необходимо сохранить возможность мигрантам приезжать и работать по патентам»,— говорит глава «Опоры России» Александр Калинин. В свою очередь, добавляет председатель исполкома Конфедерации труда России Игорь Ковальчук, оргнабор может эффективно работать для крупных предприятий, малый же бизнес вряд ли сможет его использовать из-за нехватки ресурсов и навыков планирования. «Говорить о какой-то острой борьбе за рабочие места между россиянами и приезжими в условиях исторического минимума безработицы также не приходится»,— отмечает он.

С учетом этих факторов внедрение оргнабора может обернуться еще большим дефицитом рабочей силы, особенно с учетом сложностей с достоверным подсчетом потребности в рабочих руках. «Пока неясно, как именно будет устроен анонсированный ежегодный опрос работодателей, насколько он будет учитывать сезонные колебания потребности в иностранных работниках. В свою очередь, уже существующая в РФ статистика по мигрантам также не позволяет достоверно оценить потребность в них»,— говорит руководитель Центра исследования межнациональных отношений Института социологии РАН Владимир Мукомель.

Анастасия Мануйлова