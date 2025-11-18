Трудовые патенты в Петербурге и области подорожают на 2 тыс. рублей в 2026 году

Ежемесячная стоимость трудового патента для мигрантов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области увеличится с 6 до 8 тыс. рублей в 2026 году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Законодательного собрания Северной столицы Денис Четырбок.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На прошлой неделе стало известно, что Смольный намерен продлить на 2026 год вступившие в силу этой осенью запреты нанимать мигрантов, работающих в России на основании трудового патента, водителями такси и курьерами в сервисах доставки.

Артемий Чулков