Нижегородский министр экологии записался в ряды резервистов «Барс-НН»

Министр экологии Нижегородской области Владимир Тужилин вступил в отряд резервистов «БАРС-НН». Он уже приступил к военной подготовке, сообщили в региональном правительстве 20 ноября 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр экологии Нижегородской области Владимир Тужилин на военной подготовке

Фото: Правительство Нижегородской области Министр экологии Нижегородской области Владимир Тужилин на военной подготовке

Фото: Правительство Нижегородской области

Свое решение господин Тужилин пояснил тем, что имеет опыт работы на новых территориях и определенное время находился в непосредственной близости к линии боевых действий. В 2023/24 годах он занимал должность министра транспорта ДНР.

Ранее о вступлении в ряды резервистов сообщил замгубернатора по блоку внутренней политики Андрей Гнеушев. Также служащими «БАРС-НН» стали главы 15 муниципальных образований Нижегородской области.

Основная задача резервистов — защита критически важных промышленных объектов и инфраструктуры от атак беспилотников.

Галина Шамберина