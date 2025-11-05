Замгубернатора Нижегородской области Гнеушев вступил в отряд резервистов

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев вступил в ряды регионального мобилизационного резерва «БАРС-НН». Об этом он сообщил в Telegram-канале и подтвердили в пресс-службе губернатора. Сегодня господин Гнеушев прибыл на один из полигонов Нижегородской области, где начал проходить военную подготовку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Гнеушева Фото: Telegram-канал Андрея Гнеушева

«Сегодня крайне необходимо обеспечить защиту критически важных объектов на территории Нижегородской области. Поэтому, как и многие нижегородцы, я вступил в ряды подразделения „БАРС-НН“»,— объяснил он свое решение.

Основная задача резервистов — охрана стратегических объектов региона. Программа подготовки включает огневую, тактическую, инженерную, медицинскую подготовку, а также основы радиоэлектронной борьбы, управления и связи. Обучение проходит под руководством инструкторов с реальным боевым опытом.

Военный комиссар Нижегородской области господин Сергей Агафонов отметил, что служба в составе резерва «БАРС-НН» проходит только на территории региона и не предусматривает отправку в зону СВО. Слова военного комиссара передала пресс-служба правительства региона.

Набор в резерв осуществляется на добровольной основе через военные комиссариаты муниципалитетов путем заключения контракта с Минобороны. Резервисты сохраняют рабочее место и зарплату, им предоставляют современную экипировку, медицинскую помощь, страхование жизни и бесплатное питание. Ежемесячное денежное содержание зависит от воинского звания и составляет от 2,58 тыс. до 6,79 тыс. руб. а за участие в сборах выплачивается от 21,5 тыс. до 56,6 тыс. руб.