Индия закупит у США противотанковые комплексы Javelin

Госдепартамент США согласовал продажу Индии противотанковых ракетных комплексов Javelin на $45,7 млн и высокоточных управляемых активно-реактивных снарядов Excalibur на $47,1 млн. Об этом сообщается в заявлениях управления военного сотрудничества Министерства обороны США (DSCA).

Ведомство уточняет, что Индия запросила 216 снарядов M982A1 Excalibur, а также 25 командно-пусковых блоков Javelin и ракеты к ним. DSCA указывает, что продажа этих вооружений «поддержит цели внешней политики и внутренней безопасности США, поскольку укрепит американо-индийские стратегические отношения и улучшит безопасность крупного партнера». В DSCA также подчеркнули, что поставка вооружений «не изменит базовый военный баланс в регионе». Как отмечает Reuters, это первая закупка Индией американских вооружений с того момента, как в августе администрация Трампа увеличила вдвое, до 50%, пошлины на индийские товары и отношения двух стран ухудшились.

Алена Миклашевская