Индия откладывает покупку американского оружия из-за пошлин Трампа

Индия, которая намеревалась в ближайшее время объявить о покупке новых американских вооружений и самолетов, пока поставила эти планы на паузу. Как сообщает Reuters со ссылкой на индийских официальных лиц, отменен визит министра обороны Индии Раджната Сингха в США.

Ожидалось, что в уже ближайшие недели будет объявлено о закупке боевых бронированных машин Stryker производства General Dynamics и противотанковых ракетных комплексов Javelin производства Raytheon Lockheed Martin. Планировалось также закупить шесть самолетов Boeing P-8I «Нептун». Причем переговоры о закупке самолетов, по данным источников, уже находились на продвинутой стадии, и общая стоимость сделки оценивалась в $3,6 млрд.

В настоящее время Индия продолжает вести переговоры с США по поводу пошлин, размер которых теперь достигает 50%. Как сообщил один из источников агентства, закупки вооружений могут быть осуществлены после того, как Индия прояснит для себя ситуацию с пошлинами и перспективы двусторонних отношений, но произойдет это «не так скоро, как ожидалось». При этом источники уточняют, что письменного поручения о приостановке закупок дано не было, а это позволяет индийскому руководству все быстро переиграть, однако «на данный момент движения вперед нет».

Алена Миклашевская