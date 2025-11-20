На Ставрополье владельцы спецсчетов капремонта могут выгодно размещать средства

Ставропольский Фонд капитального ремонта разъяснил механизм использования специального депозита, который позволяет владельцам помещений в многоквартирных домах увеличить накопления на капитальный ремонт. В условиях высокой ключевой ставки Центробанка, достигшей 16,5%, размещение свободных средств фонда капитального ремонта на депозите становится финансово привлекательным, однако требует строгого соблюдения законодательства.

Суть механизма проста: многоквартирный дом может одновременно иметь специальный счёт для накопления средств и специальный депозит, на который переводятся только те деньги, которые не понадобятся для запланированных ремонтных работ в ближайшей перспективе. Эти средства не теряют целевого назначения — они остаются частью фонда капитального ремонта и по окончании депозитного договора возвращаются на специальный счет вместе с начисленными процентами. Таким образом, деньги временно размещаются, чтобы приносить доход, не расходуясь преждевременно.

По словам генерального директора краевого Фонда капитального ремонта Павла Корниенко, этот инструмент подходит для домов, где ремонт планируется через несколько лет, и собственники уверены, что средства не потребуются в ближайшем будущем. При этом банк, в котором открывается депозит, должен удовлетворять требованиям Жилищного кодекса РФ, аналогичным требованиям для открытия специального счета. Закон подчеркивает, что специальный депозит не является способом формирования фонда капитального ремонта, а служит лишь временной формой хранения средств с минимизацией рисков для собственников.

Ключевое условие для открытия такого депозита — решение общего собрания собственников помещений, на котором поддержку должно получить не менее двух третей голосов. Повестка собрания должна содержать подробные пункты: выбор банка, сумма депозита, сроки размещения средств и согласие на заключение депозитного договора. Закон не требует, чтобы специальный счет и депозит находились в одном банке.

Павел Корниенко отмечает, что правильный выбор суммы и срока депозита крайне важен, поскольку ошибка может привести к ситуации, когда деньги окажутся заморожены и недоступны в момент, когда они нужны для капитального вмешательства в дом. По сути, специальный депозит меняет разговор о капитальном ремонте с простого накопления средств на их разумное и доходное управление, что требует финансовой дисциплины и зрелого подхода со стороны собственников.

Такая возможность позволяет собственникам не просто хранить деньги, а увеличить их через проценты, что помогает либо снизить будущие расходы на ремонт, либо расширить масштаб работ без дополнительного бремени для жильцов. Механизм регулируется статьями 175.1 и 176 Жилищного кодекса РФ и действует в интересах защиты средств всех собственников дома в Ставропольском крае.

Станислав Маслаков