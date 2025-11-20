За 9 месяцев налоговые поступления Кубани превысили 535 млрд рублей

Налоговые поступления в Краснодарском крае по итогам девяти месяцев 2025 года достигли 535,7 млрд руб., сообщили Бизнес ФМ Краснодар в региональном управлении ФНС. В федеральный бюджет перечислено 169,9 млрд руб., в краевой — 275 млрд руб., в местные бюджеты — 90,8 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Лидерами по объему собираемых налогов стали Краснодар, Новороссийск, Сочи, Темрюкский район и Анапа. Основная часть доходов сформирована за счет торговли, обеспечившей 128,4 млрд руб. (23,4%), транспорта и хранения — 77,9 млрд руб. (14,2%), а также строительства, на которое пришлось 71 млрд руб. (12,9%). Сельское и лесное хозяйство, охота и рыболовство совокупно принесли 22,6 млрд руб. (4,1%).

На учете в налоговых органах края состоят свыше 100 тыс. юридических лиц, 263 тыс. индивидуальных предпринимателей и около 7 млн физических лиц.

Вячеслав Рыжков