В Турции задержан старпом судна Swanlake, на котором погиб российский моряк

По решению прокуратуры Стамбула задержан старший помощник капитана танкера Swanlake с российским экипажем. Он проходит по делу об отравлении на судне, в результате которого умер один моряк. Капитана судна задерживать не стали «в связи с его необходимостью нахождения на борту», приводит ТАСС заявление офиса губернатора.

По версии следствия, причиной смерти моряка стало отравление химикатами при очистке резервуара. Двое членов команды, пытавшиеся оказать ему помощь, тоже отравились. Их госпитализировали, но их жизни «по-прежнему находятся в опасности», уточнили представители губернатора. В резервуаре обнаружили высокое содержание аммиака, сероводорода и летучих органических соединений.

Власти Стамбула узнали о ЧП днем 19 ноября. Тогда танкер находился недалеко от Острова демократии и свободы в Мраморном море. К месту утечки прибыли береговая охрана и морская полиция. В генконсульстве России в Стамбуле сказали, что направили местным властям запрос об инциденте, но ответа пока не получили.