Россиянин погиб от отравления парами топлива на танкере у берегов Стамбула

Российский моряк погиб от отравления на танкере в Мраморном море вблизи Стамбула. Еще двое членов экипажа — тоже россияне — пострадали. Об этом сообщила пресс-служба стамбульского губернаторства.

Предварительно причиной отравления моряков стала утечка паров топлива. Сообщение о ЧП поступило властям Стамбула днем 19 ноября. Тогда танкер находился недалеко от Острова демократии и свободы в Мраморном море. К месту утечки прибыли береговая охрана и морская полиция.

По данным телеканала NTV, двоих пострадавших россиян доставили в больницу в районе Картал. Прокуратура Стамбула начала расследование.

В генконсульстве России в Стамбуле рассказали ТАСС, что направили местным властям запрос об инциденте. Ответа в диппредставительстве пока не получили.