Температурный рекорд 43-летней давности побит в Краснодаре

В Краснодаре зафиксировано новое температурное значение для середины ноября. По данным регионального ЦГМС, 19 ноября воздух прогрелся до +23,2 градусов, что на 0,3 градуса превысило рекорд 1982 года. Тогда максимальная температура составляла +22,9 градусов.

Метеорологи напомнили, что замеры ведутся по стандартной методике: термометры размещены в деревянной жалюзийной будке на высоте около двух метров, что позволяет исключить воздействие солнечной радиации, ветра и осадков и обеспечивает сопоставимость данных наблюдений.

Вячеслав Рыжков