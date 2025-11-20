Начальник Генштаба обороны Франции генерал Фабьен Мандон предупредил союзников по ЕС о необходимости готовиться к большим жертвам и экономическим трудностям в случае войны с Россией. Об этом он заявил во время выступления на Конгрессе мэров Франции.

Фото: Benoit Tessier / Pool / Reuters

Генерал уточнил, что у Франции достаточно экономических и демографических ресурсов для сдерживания «московского режима», однако страна еще не готова принять страдания ради самозащиты.

«Если наша страна даст слабину, потому что не готова смириться с потерей своих детей, пострадать экономически из-за того, что приоритет будет отдан оборонному производству, то мы окажемся в опасности»,— подчеркнул господин Мандон (цитата по RTL).

В октябре глава французского Генштаба утверждал, что вооруженным силам страны следует ожидать начала конфликта через 3-4 года. До 2029 года допустил войну НАТО с Россией и министр обороны ФРГ Борис Писториус.