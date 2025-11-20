Трамп на сгенерированном ИИ видео сыграл в футбол с Роналду

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social ролик, созданный при помощи ИИ. В нем он играет в футбол вместе с Криштиану Роналду.

«Роналду — отличный человек. Был рад встретиться с ним в Белом доме. Очень умный и классный!» — написал президент США.

Форвард сборной Португалии и саудовского клуба «Ан-Наср» Криштиану Роналду накануне посетил Белый дом и пообщался с господином Трампом. Вместе с невестой Джорджиной Родригес он присутствовал на ужине, организованном в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада ибн Салмана.