Роналду посетил Белый дом и встретился с Трампом

Нападающий сборной Португалии и саудовского футбольного клуба «Ан-Наср» Криштиану Роналду посетил Белый дом и прогулялся с президентом США Дональдом Трампом по территории резиденции. Ролик со встречи опубликовала пресс-служба Белого дома в соцсети X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tom Brenner / Reuters Фото: Tom Brenner / Reuters

«Двое величайших в истории. CR7 x 45/47»,— написано в сообщении. На видео показано, как господин Трамп и Роналду прошлись по картинной галерее в Белом доме.

Криштиану Роналду вместе с невестой Джорджиной Родригес посетили специальный ужин в Белом доме, организованный в честь визита принца Саудовской Аравии Мухаммада ибн Салмана 18 ноября. Во время встречи господин Трамп отметил, что его сын Бэррон — большой поклонник футболиста.

Футболист не посещал страну с 2017 года, после того как гражданка США Кэтрин Майорга обвинила его в изнасиловании, якобы совершенном в Лас-Вегасе в 2009 году. В 2019 году прокуратура США признала обвинения необоснованными. В ноябре 2023 года суд еще раз оправдал Роналду после повторного иска госпожи Майорги.