Краснодарский суд вынес новый приговор банде, застрелившей курьеров в Армавире

Краснодарский краевой суд вынес повторный приговор четырем фигурантам дела о вооруженном нападении на курьеров в Армавире. Владимир Гру, Николай Ардабацкий, Виталий Озерный и Евгений Яковлев признаны виновными в бандитизме, убийстве и разбое, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, в марте 2017 года подсудимые в составе вооруженной группы напали в Армавире на двух курьеров, перевозивших около 15 млн руб. Преступники застрелили мужчин и скрылись с похищенными деньгами.

Первоначально в 2019 году Краснодарский краевой суд приговорил обвиняемых к лишению свободы на сроки от 13 до 21 года. Однако после обжалования Верховный суд РФ в январе 2020 года отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение.

При повторном рассмотрении дела в ином составе суд назначил обвиняемым следующие наказания: Владимиру Гру — 13 лет, Николаю Ардабацкому — 20 лет, Виталию Озерному — 10 лет и Евгению Яковлеву — 9 лет лишения свободы. Все осужденные будут отбывать наказание в колониях строгого режима. В качестве дополнительной меры каждому назначено ограничение свободы на 1 год и 6 месяцев.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Алина Зорина