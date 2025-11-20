«Моспроект-3» назвал причины срыва сроков строительства метротрама в Челябинске

Генеральный подрядчик строительства челябинского метротрамвая АО «Моспроект-3» прокомментировал иск АО «Челябинский метротрамвай» о взыскании 217 млн руб. за неисполненные в срок обязательства по договору о реализации проекта. В том числе нарушения связаны с бездействием ответчика, сообщил генеральный директор «Моспроект-3» Константин Матвеев в ответе на запрос „Ъ-Южный Урал“.

Исковое заявление было подано 17 ноября. «Челябинский метротрамвай» требует взыскать пени, начисленные с 17 декабря 2024 года по 5 ноября 2025-го.

Руководитель «Моспроекта» подтвердил, что компания действительно исполнила в срок не все обязательства в рамках договора, но это связано с объективными причинами. Генподрядчик не мог приступить к исполнению обязательств из-за «несовершения заказчиком действий, предусмотренных договором». Кроме того, по словам руководителя компании, нарушение сроков связано «со сложностью уникального проекта, техническими изменениями проекта во время его реализации на стадии разработки документации».

«Возникшие вопросы будут урегулированы сторонами в правовом поле. На реализацию проекта метротрамвая претензионная работа не повлияет»,— прокомментировал генеральный директор АО «Моспроект-3» Константин Матвеев.

Договор на разработку проекта и реализации строительства метротрамвая в Челябиснке московское АО «Моспроект-3» подписало с «Челябинским метротрамваев» в августе 2022 года. Стоимость работ тогда составляла 49,5 млрд руб. Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, компания стала единственным участником и победителем аукциона на возведение линии «Север—Юг».