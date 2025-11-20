Полиция Краснодара проводит проверку из-за упавшего лифта в новостройке
В Краснодаре сотрудники полиции проводят проверку из-за падения лифта в одной из новостроек города, в котором находилась местная жительница с собакой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Согласно информации, распространившейся в социальных сетях, лифт упал в доме №78 по улице Смоляна в районе Западного обхода. Лифт пролетел с шестого до второго этажа, пока не сработала система экстренного торможения.
В ходе проверки полиция Краснодара установит все обстоятельства произошедшего и примет процессуальное решение.