Полиция Краснодара проводит проверку из-за упавшего лифта в новостройке

В Краснодаре сотрудники полиции проводят проверку из-за падения лифта в одной из новостроек города, в котором находилась местная жительница с собакой. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Согласно информации, распространившейся в социальных сетях, лифт упал в доме №78 по улице Смоляна в районе Западного обхода. Лифт пролетел с шестого до второго этажа, пока не сработала система экстренного торможения.

В ходе проверки полиция Краснодара установит все обстоятельства произошедшего и примет процессуальное решение.

Алина Зорина