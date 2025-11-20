Посольство Японии: РФ не запрещено летать через воздушное пространство страны

Правительство Японии не вводило никаких санкций на полеты российских авиакомпаний через свое воздушное пространство. При этом вопрос возобновления авиасообщения между Москвой и Токио остается дискуссионным, сообщили в японском посольстве.

«Ввиду различных факторов прогнозирование сроков возобновления прямых рейсов затруднительно»,— рассказали «РИА Новости» в дипмиссии.

На прошлой неделе японская авиакомпания Japan Airlines Co., Ltd. уточняла, что возобновить полеты между Москвой и Токио возможно только после создания надлежащих условий. При этом интерес россиян к поездкам в Японию высокий, говорили в перевозчике.