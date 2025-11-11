Японская авиакомпания JAL оценила шансы возобновления прямых рейсов с Россией

Возобновление прямых рейсов между Токио и Москвой возможно, когда для этого будут созданы надлежащие условия. Об этом сообщили в пресс-службе японской авиакомпании Japan Airlines Co., Ltd. (JAL).

«Несмотря на приостановку прямых рейсов, число посещающих Японию россиян растет, и мы считаем, что интерес к Японии высокий»,— добавили авиаперевозчик в комментарии «РИА Новости».

Сроков восстановления прямого авиасообщения между странами в JAL не назвали. Подтвердить достоверность публикаций СМИ по этому поводу компания также не смогла. При этом в конце октября о возможности возобновления рейсов говорил замглавы МИД России Андрей Руденко. По его словам, между компаниями двух стран уже идут соответствующие консультации.

Японские авиаперевозчики перестали летать в воздушном пространстве РФ в 2022 году после начала российской спецоперации на Украине.