В Севастополе арестовали офицера Минобороны РФ за взятку

Начальника 960-го военного представительства Минобороны в Севастополе арестовали на два месяца по обвинению в получении взятки за приемку некачественного ремонта корабля Черноморского флота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ФСБ, офицер вымогал и получил взятку от руководителя судоремонтного предприятия региона за одобрение работ низкого качества. Ремонт военного судна Черноморского флота выполнялся в рамках государственного контракта.

Севастопольский гарнизонный военный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Подозреваемый причинил государству материальный ущерб, превышающий 8 млн руб. В отношении него военным следственным управлением СК РФ по Черноморскому флоту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 (получение взятки), п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ему может грозить тюремное заключение на срок от семи до двенадцати лет, а также запрет на занятие определенных должностей.

Алина Зорина