МВД объявило в розыск одного из лидеров экстремистского ОПС «Махонинские»

МВД РФ объявило в розыск одного из организаторов челябинской преступной группы «Махонинские» (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) Андрея Махонина. Соответствующая информация появилась в базе ведомства.

По какой статье УК РФ разыскивают Андрея Махонина, не уточняется. Его брат Александр находится под следствием по обвинению в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).

Сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области задержали Александра Махонина 14 ноября возле Советского районного суда Челябинска после оглашения решения о признании «Махонинских» экстремисткой организацией. Заявление подавала Генеральная прокуратура РФ. Надзорное ведомство доказало, что «Махонинские» (признано экстремистским и запрещено в России) придерживаются взглядов движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) (признана экстремистской и запрещена в РФ). С момента создания в 1990-х годах они занимались вымогательствами, грабежами и силовым переделом экономических сфер влияния.

По иску Генпрокуратуры были изъяты бизнес-активы группировки стоимостью около 2,5 млрд руб., а также более 100 объектов недвижимости и транспорт.

