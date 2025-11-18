Организатора экстремистской группы «Махонинские» отправили под домашний арест

В Челябинске суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста одному из лидеров объединения «Махонинские» (признано экстремистским и запрещено в РФ) Александру Махонину, обвиняемому в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мера пресечения избрана на срок 1 месяц 10 суток.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 14 ноября сотрудники ФСБ задержали Александра Махонина на крыльце Советского районного суда сразу же после оглашения решения о признании «Махонинских» экстремистской организацией и обращении имущества участников в доход государства.

Иск подала Генеральная прокуратура РФ, по данным которой «Махонинские» (признана экстремистским и запрещено в РФ) придерживаются взглядов движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) (признано экстремистским и запрещено в России) и с момента создания в 1990-х годах до сегодняшнего дня занимались вымогательствами, грабежами, разбоями и силовым переделом экономических сфер влияния. В доход государства обращены бизнес-активы стоимостью около 2,5 млрд руб., более 100 объектов недвижимости и транспорт.

Ответчиками выступали 16 человек, в том числе братья Александр и Андрей Махонины, их родственники и знакомые, а также семь коммерческих фирм. Дело рассматривалось в закрытом режиме.