Жителя Кореиза осудили на 13 лет за растление несовершеннолетней дочери

38-летнего жителя Кореиза приговорили к 13 годам колонии строгого режима за изнасилование своей 11-летней дочери. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Крыма и Севастополя.

Следователем ведомства установлено, что в ночь на 7 января 2025 года, в период, когда мать девочки находилась в другом городе на заработках, нетрезвый 38-летний отец школьницы подверг ее сексуальному насилию. Когда мама несовершеннолетней вернулась, та рассказала ей о произошедшем, после чего женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. В ходе следствия были проведены сбор доказательств и экспертиза. Житель Кореиза признан виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Алина Зорина