Спасатели ищут в горах Адыгеи пропавшего туриста из Краснодара

Спасатели МЧС России ищут пропавшего жителя Краснодара в районе горы Тыбги. Сегодня утром они вылетели из Сочи для проведения поиска с воздуха, сообщает ЮРПСО МЧС России в своем Telegram-канале.

Краснодарец отправился в поход вместе с подругой. 17 ноября он решил самостоятельно подняться с Турового балагана в сторону вершины горы Тыбги, высота которой составляет более 3 тыс. м. Спутница прождала его около суток в базовом лагере и днем 18 ноября сообщила о произошедшем сотрудникам Кавказского заповедника.

Спасатели на протяжении всего прошлого дня вели поиск пропавшего туриста. По его следам они двигались в сторону вершины Тыбги, поднялись на высоту около 3 тыс. м. На месте мужчину не обнаружили, с наступлением темноты специалисты приостановили работу до наступления утра.

Всего к поискам пропавшего жителя Краснодара привлечено девять спасателей ЮРПСО МЧС России и две единицы техники. Туристическая группа не была зарегистрирована.

Алина Зорина