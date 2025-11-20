Комиссия не поддержала планы назвать площадь в центре Ярославля именем патриарха

В Ярославле городская межведомственная комиссия по наименованию элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети не поддержала предложение о присвоении площади около Успенского собора имени святителя Тихона. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили два члена комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Успенский собор в Ярославле

Фото: мэрия Ярославля Успенский собор в Ярославле

Фото: мэрия Ярославля

Напомним, с предложением назвать площадь именем причисленного к лику святых патриарха Тихона (Беллавина) выступил департамент градостроительства мэрии Ярославля. Вопрос был рассмотрен 19 ноября. Члены комиссии, в состав которой входят историки, лингвисты, специалисты по охране памятников, проголосовали против. Они предложили вернуть площади у Успенского собора историческое название Соборная.

«Логично назвать именем святителя Тихона площадь в Брагино у одноименного храма, а в историческом центре надо сохранять и возрождать историческую среду»,— сказал «Ъ-Ярославль» член комиссии, кандидат исторических наук Леонид Курцев.

Окончательное решение о названии улиц и площадей принимает мэр Ярославля. Также на заседании планировалось рассмотреть вопрос о возвращении исторических названий улицам Андропова и Нахимсона, однако он был перенесен. С этим предложением выступила инициативная группа граждан.

Антон Голицын