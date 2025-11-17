Именем патриарха Тихона хотят назвать площадь в центре Ярославля

Департамент градостроительства мэрии Ярославля предложил присвоить имя святителя Тихона новой площади в центральной части города. Информация об этом содержится в повестке заседания городской межведомственной комиссии по наименованию элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети.

Фото: мэрия Ярославля Успенский собор в Ярославле

Именем причисленного к лику святых патриарха планируется назвать площадь около кафедрального Успенского собора на Стрелке. Земельный участок, на котором расположен храм, планируется разделить, выделив из него новый элемент планировочной структуры — площадь. Согласно данным публичной кадастровой карты, большая часть площади расположится со стороны бульвара Мира.

Святитель Тихон (в миру Василий Беллавин) в 1907–1913 годах возглавлял Ярославско-Ростовскую кафедру, ему было присвоено звание почетного гражданина Ярославля. В 1917 году стал первым патриархом Московским и всея России после восстановления патриаршества в Русской православной церкви. Скончался в 1925 году. Причислен к лику святых в 1989 году.

Фото: Ярославская митрополия Святитель Тихон

До Ярославля святитель Тихон служил в США, в Нью-Йорке его именем названа часть 97-й улицы — Saint Tikhon Way. В России улиц и площадей, носящих имя патриарха, пока нет. Патриарху Тихону посвящены храмы, в частности строящийся храм в Дзержинском районе Ярославля.

Успенский собор, около которого может появиться площадь имени святителя, был построен в 2010 году на месте взорванного в 1937 году храма. В нем неоднократно служил будущий патриарх. До революции площадь называлась Соборной, в 1918 году она была переименована в площадь Мира (в честь Брестского мира), затем — в площадь Комсомола, затем — в площадь Челюскинцев. В 2024 году прилегающая к собору площадка была благоустроена.

Вопрос о присвоении новой площади имени святителя Тихона планируется рассмотреть на заседании комиссии 19 ноября. Окончательное решение о наименовании улиц и площадей принимает мэр Ярославля.

Антон Голицын