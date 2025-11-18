Ярославцы стали лучше относиться к возвращению улицам исторических названий

В Ярославле количество противников возвращения улицам исторических названий снизилось более чем в два раза с 2010 года. Об этом свидетельствуют данные повестки заседания городской комиссии по наименованию элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Улица Андропова в Ярославле

Фото: Зоя Голицына Улица Андропова в Ярославле

Фото: Зоя Голицына

Одним из вопросов заседания 19 ноября будет обращение инициативной группы граждан о возвращении названий Екатерининская и Рождественская улицам Андропова и Нахимсона. В примечаниях к предложению комиссия приводит итоги опроса МАУ «Институт развития стратегических инициатив» на тему «Отношение жителей города Ярославля к переименованию объектов улично-дорожной сети». Опрос был проведен в мае 2025 года после обращения Общественного совета при министерстве туризма. Как сообщал «Ъ-Ярославль», мэрия планировала выяснить «отношение жителей города Ярославля к возвращению улицам исторических наименований». Итоги опроса публикуются впервые.

38% жителей отнеслись к возможному переименованию нейтрально, 38% — против, 19% — положительно, 5% затруднились с ответом. Ранее мэрия в ответ на предложения об исторических названиях приводила данные опроса 2010 года, где против возвращения названий выступало 80,4% опрошенных.

Также в повестке заседания указывается, что вопрос о переименовании улиц будет рассмотрен на Совете предпринимателей Ярославля в ноябре. «Ъ-Ярославль» сообщал, что департамент градостроительства мэрии предложил создать в Ярославле новую площадь и назвать ее именем святителя Тихона. Обе инициативы комиссия рассмотрит 19 ноября.

Антон Голицын