В Приморье отменен мягкий приговор мигрантам-насильникам

Девятый кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил представление прокуратуры Приморья и отменил приговор трем гражданам Узбекистана, получившим ранее за групповое изнасилование не более пяти с половиной лет лишения свободы.

«Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Поводом к последовательному оспариванию судебных решений прокурором послужило чрезмерно мягкое наказание, назначенное виновным»,— говорится в сообщении надзорного ведомства. Прокуратура намерена «добиться справедливого приговора по резонансному уголовному делу».

По версии следствия, 15 июня прошлого года группа мужчин напала на 22-летнюю девушку в районе пляжа Шамора (официальное название бухта Лазурная), популярного в пригороде Владивостока места отдыха. Угрожая девушке ножом, они совершили насильственные действия сексуального характера.

В региональном управлении МВД по горячим следам заявили, что «четверо граждан одной из республик Средней Азии» задержаны в аэропорту Владивостока при попытке «скрыться за пределы РФ». В СКР уточнили, что речь идет о гражданах Узбекистана. Позднее было сообщение о задержании пятого подозреваемого.

Однако в конечном итоге обвинение в групповом изнасиловании было предъявлено троим фигурантам дела. Еще один арестованный покончил с собой в СИЗО.

В мае текущего года суд первой инстанции во Владивостоке признал трех граждан Узбекистана виновными в групповом изнасиловании местной жительницы (п. «а», «б» ч. 2 ст. 131 УК). Они были приговорены к лишению свободы на срок от пяти до пяти лет и шести месяцев в колонии общего режима. Гособвинение запрашивало для каждого из троих подсудимых девять лет колонии общего режима.

Прокуратура заявила о несогласии с решением суда и оспорила его в апелляционном порядке. Однако в июле Приморский краевой суд отклонил апелляционное представление прокурора и оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Алексей Чернышев, Владивосток