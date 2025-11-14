Жилой дом середины XVIII века в липецком Ельце продают за 1 рубль

Министерство имущественных и земельных отношений Липецкой области объявило конкурс на приватизацию объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Жилой дом середины XVIII века» в Ельце на улице Профсоюзная, 34. Начальная цена лота — 1 руб. Информация об этом появилась на портале «ГИС Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ОКН «Жилой дом середины XVIII века» в Ельце Липецкой области

Фото: из конкурсной документации ОКН «Жилой дом середины XVIII века» в Ельце Липецкой области

Фото: из конкурсной документации

Победитель должен разработать научно-проектную документацию и отреставрировать объект до 31 декабря 2030 года. Согласно документации, в здании два этажа, его площадь составляет 178,9 кв. м. В мае 2025-го года ОКН признали находящимся в неудовлетворительном состоянии. Объект располагается на земельном участке площадью 867 кв. м, его передадут в аренду на срок исполнения условий конкурса.

Шаг конкурса — 78,4 тыс. руб., размер задатка — 313,6 тыс. руб. Торги проходят с 13 ноября по 8 декабря.

В марте 2023 года липецкие власти сообщали, что планируют сдавать «Жилой дом середины XVIII века» в аренду.

Кабира Гасанова