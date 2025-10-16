В Липецкой области объявлены торги по продаже старинной усадьбы Стаховичей

Финансовый институт развития в жилищной сфере «Дом. РФ» объявил торги на находящийся в федеральной собственности объект культурного наследия (ОКН) «Усадьба Стаховичей: Главный дом, 1910 года» в селе Пальна-Михайловка, Липецкой области, в 22 км от Ельца. Начальная цена имущественного комплекса — 8,6 млн руб., следует из конкурсной документации.

Задаток для участия в торгах составляет 854,9 тыс. руб., шаг аукциона — 86 тыс. руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 17 ноября, торги пройдут 21 ноября. Их победитель обязан соблюдать охранное обязательство в соответствии с положениями Федерального закона о содержании и использовании объектов культурного наследия.

«Усадьба Стаховичей: Главный дом» включает двухэтажное кирпичное здание 1910 года постройки площадью 688,7 кв. м и земельный участок в 0,1 га. Вблизи находится остановка, а в 20 км — железнодорожная станция «Становая». Объект подходит для коммерческого использования.

Главный дом усадьбы построен в 1910 г. на месте сгоревшего двумя годами ранее деревянного дома, сооруженного по проекту архитектора Александра Витберга. Каменный дом полностью воспроизводит планировку и архитектурное оформление своего утраченного предшественника. Входящий в комплекс английский парк охраняется государством как дендрологический памятник природы. Работы по реставрации дома проводились в начале 2000-х годов, научно-проектная документация разработана московским ГУП ЦНРПМ.

В 2023 году Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» выставляло на торги право аренды двух нежилых зданий, входящих в комплекс липецкой старинной усадьбы Стаховичей. Тогда в лот входили главный дом, а также «Дом актера». Начальная цена ежемесячной аренды составляла 285,5 тыс. руб.

Ульяна Ларионова