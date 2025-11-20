Вновь объявлен тендер на ремонт аэродрома «Туруханск» в Красноярском крае

ФКП «Аэропорты Красноярья» повторно объявило тендер на выполнение работ по капитальному ремонту аэродрома «Туруханск» в Красноярском крае. Стартовая цена контракта осталась без изменений — 987,2 млн руб. Заявки на участие в аукционе принимаются до 28 ноября, указывается на портале госзакупок.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Предыдущие торги, объявленные в начале ноября, не состоялись из-за отсутствия заявок. Подрядчику предстоит провести ремонт взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона, а также места стоянки воздушного судна. Срок исполнения контракта — до 26 ноября 2027 года. Работы будут профинансированы из федеральной субсидии на 2025 год.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее также были объявлены тендеры на ремонт аэродрома «Подкаменная Тунгуска» в поселке Бор и аэродрома «Горный» в поселке Тура Красноярского края. Стоимость контрактов составила 1,1 млрд руб. и 1,8 млрд руб. соответственно. Подрядчикам предстоит выполнить работы до 15 декабря 2027 года.

ФКП «Аэропорты Красноярья» появилось в ходе реорганизации ФГУП «Авиапредприятие Черемшанка» в 2012 году. Предприятие управляет 12 аэропортами в Красноярском крае. По данным Rusprofile, по итогам 2024 года выручка ФКП «Аэропорты Красноярья» составила 547 млн руб., чистый убыток — 1,3 млн руб.

