Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Объявлен тендер на ремонт аэродрома «Горный» под Красноярском за 1,8 млрд руб.

ФКП «Аэропорты Красноярья» объявило тендер на проведение капитального ремонта аэродрома «Горный» в поселке Тура Красноярского края. Стартовая цена контракта составляет более 1,8 млрд руб., указывается на портале госзакупок. Заявки на участие в торгах принимаются до 25 ноября.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Подрядчику предстоит провести планировочные работы летного поля, капитальный ремонт искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона, места стоянки воздушного судна.

Срок исполнения контракта установлен до 15 декабря 2027 года.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее ФКП «Аэропорты Красноярья» объявило тендер на капитальный ремонт аэродрома «Подкаменная Тунгуска» и аэродрома «Туруханск». Стоимость контрактов составила 1,1 млрд руб. и 987,2 млн руб. соответственно.

Александра Стрелкова

Новости компаний Все