Объявлен тендер на ремонт аэродрома «Горный» под Красноярском за 1,8 млрд руб.

ФКП «Аэропорты Красноярья» объявило тендер на проведение капитального ремонта аэродрома «Горный» в поселке Тура Красноярского края. Стартовая цена контракта составляет более 1,8 млрд руб., указывается на портале госзакупок. Заявки на участие в торгах принимаются до 25 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Подрядчику предстоит провести планировочные работы летного поля, капитальный ремонт искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона, места стоянки воздушного судна.

Срок исполнения контракта установлен до 15 декабря 2027 года.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее ФКП «Аэропорты Красноярья» объявило тендер на капитальный ремонт аэродрома «Подкаменная Тунгуска» и аэродрома «Туруханск». Стоимость контрактов составила 1,1 млрд руб. и 987,2 млн руб. соответственно.

Александра Стрелкова