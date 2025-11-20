Четверых жителей Ставрополья осудили за нападение на журналистов

Четверо жителей Апанасенковского округа Ставрополья признаны виновными по ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов), сообщают пресс-службы региональной прокуратуры и СУ СКР по Ставрополью.

В марте 2023 года в селе Воздвиженском Апанасенковского муниципального округа Ставрополья съёмочные группы издания «Ермак-медиа» и филиала ГТРК «Ставрополье» приехали освещать собрание в сельхозартели «Родина». На месте четверо местных жителей применили насилие и принудили журналистов отказаться от съемки и распространения информации. Суд признал их виновными по ч. 3 ст. 144 УК РФ — воспрепятствование законной деятельности журналистов с применением насилия.

Доказательства против обвиняемых собраны Ипатовским межрайонным следственным отделом Следственного комитета России по Ставропольскому краю. Прокуратура Апанасенковского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении четырех жителей региона. Суд назначил фигурантам наказания в виде лишения свободы условно на сроки от 1 года 6 месяцев до 1 года 8 месяцев с испытательным сроком 2 года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Станислав Маслаков