Сточные воды спускают в реку и море в Новороссийске

Природоохранная прокуратура установила факт сброса сточных вод с очистных сооружений в реку Озерейку, впадающую в Черное море. Об этом сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

В сточных водах обнаружили превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ. По данным прокуратуры, ресурсоснабжающая организация не обеспечивает доведение качества сточных вод до необходимых показателей. По этому факту природоохранный прокурор обратился в суд с иском.

По решению Октябрьского районного суда Новороссийска исковые заявления прокурора удовлетворены. Исполнение судебного решения поставили на контроль.

София Моисеенко