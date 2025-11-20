Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Лувр объявил тендер на работы по усилению безопасности

Руководство Лувра объявило тендер на проведение работ по повышению безопасности музея. Деньги будут выделены из бюджета Лувра. Это следует из документа, с которым ознакомилось «РИА Новости».

Бюджет и конкретные виды работ не уточняются. Крайний срок подачи заявок на участие в тендере — 3 декабря. Предварительный срок действия договора с подрядчиком — 7,5 лет.

По словам директора Лувра Лоранс де Кар, к концу 2026 года в музее установят еще 100 камер видеонаблюдения и откроют в здании отделение полиции. В ближайшие две недели в музее появятся «системы противодействия проникновению». Госпожа де Кар не уточнила, как они будут работать.

Лувр ограбили 19 октября. Были украдены драгоценности на сумму €88 млн, они пока не найдены. Четверым подозреваемым было предъявлено обвинение. Следователи не подтвердили версию о причастности сотрудников музея к ограблению.

Подробнее — в материале «Ъ» «Лувр ограбили по-домашнему».

