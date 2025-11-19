Лувр установит дополнительные 100 камер наблюдения и усилит охрану

Руководство национального музея в парижском Лувре объявило об усилении мер безопасности после резонансного ограбления, случившегося 19 октября. Дирекция установит дополнительные 100 камер видеонаблюдения, а также откроет на территории замка отделение полиции. Об этом Национальному собранию Франции заявила директор музея Лоранс де Кар.

Сейчас в музее установлены 482 камеры. Этого, как сообщают СМИ, «критически не хватает» для покрытия всей территории музея: 61% галерей либо никак не просматривается, либо просматривается недостаточно. Нехватка охраны и камер наблюдения стала лишь одним из объектов критики в адрес руководства музея. Недавно также выяснилось, что паролем доступа ко всей системе видеонаблюдения Лувра было слово LOUVRE.

Никита Литвинов