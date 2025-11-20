Искусственные ели на Кубани подорожали на 13%

В Краснодарском крае зафиксирован рост спроса на новогоднюю продукцию. Согласно данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (имеются в распоряжении «Ъ-Кубань»), в октябре 2025 года жители региона активнее приобретали товары для праздничного оформления, при этом медианные цены на них существенно выросли по сравнению с прошлым годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Стоимость искусственных елей поднялась на 13%, до 3892 руб., при увеличении числа покупок на 6%. Гирлянды подорожали на 10% — до 630 руб., продажи выросли на 11%. Наборы елочных игрушек подорожали на 14%, до 587 руб., а спрос на них увеличился на 7%. Цена елочной звезды выросла на 8% (до 329 руб.), объем покупок — на 9%. Мишура прибавила 9% в цене, достигнув медианного уровня в 145 руб., при росте продаж на 8%.

В аналитическом центре отмечают, что интерес к праздничной атрибутике традиционно зависит от погодных условий, однако отсутствие снега в этом году не повлияло на потребительскую активность. Новогодние товары появились на полках уже в конце сентября, что обеспечило ранний старт продаж и высокие показатели в октябре.

Рост среднего чека эксперты связывают с переходом покупателей к более дорогим искусственным елям и крупным наборам украшений. По мере приближения праздников ожидается дальнейшее увеличение спроса, прежде всего в массовом и бюджетном сегментах.

Вячеслав Рыжков