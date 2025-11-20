S7 расширила московский завод по ремонту двигателей Airbus и Boeing

Компания S7 Technics (входит в группу S7) достроила вторую очередь завода в Москве, который ремонтирует авиадвигатели для самолетов Airbus 320 и Boeing 737. Об этом сообщил «Ведомостям» замгендиректора S7 Technics Андрей Соколов. Компания рассчитывает к 2027 году в полтора раза увеличить количество ремонтов силовых установок и их компонентов.

Господин Соколов рассказал, что на заводе ремонтируют детали турбовентиляторных двигателей CFM56-5В (для Airbus A320) и CFM56-7В (для Boeing 737), а также вспомогательные силовые установки Honeywell. На заводе могут разбирать двигатели, инспектировать детали и определять их ремонтопригодность. Сертификат Росавиации S7 Technics получила в 2024 году.

В рамках второй очереди планируется добавить ремонт 16 новых типов авиазапчастей, включая газотермическое нанесение покрытий, вакуумную термообработку и дробеструйное упрочнение. Мощности S7 Technics по капремонту двигателей вырастут с 40 до 65 единиц в год. При этом должно в полтора раза уменьшиться время, затрачиваемое на эти работы.

Завод расположен в районе аэропорта Шереметьево. Первую очередь завода ввели в 2022 году, она занимает 15 000 кв. м. Площадь нового корпуса — почти 6000 кв. м. Общие вложения S7 в предприятие превысили 10 млрд руб., уточнил гендиректор группы Дмитрий Куделькин.

В октябре «Аэрофлот» получил право на самостоятельный ремонт двигателей для Boeing и Airbus.

