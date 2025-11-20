Кремацию в Тюмени сделали бесплатной

С 9 октября услугу кремации с выдачей урны с прахом в Тюмени сделали бесплатной, сообщили в городской администрации. Она включена в гарантированный перечень услуг по погребению, оказываемых МКУ «Некрополь».

Фото: Главное управление строительства Тюменской области

В рамках оказания услуги также оформляются необходимые для погребения документы, предоставление и доставка гроба и других предметов, перевозка тела или его останков в крематорий.

Напомним, год назад в Тюмени открыли первый в Тюменской области крематорий, он расположен рядом с кладбищем на Червишевском тракте. Проект муниципального акта о бесплатной кремации был подготовлен к марту 2025 года. Крематорий может сжигать до 30 тел в сутки — к октябрю там кремировали более 1 тыс. умерших.

Ирина Пичурина