В Тюмени планируют сделать услугу кремации бесплатной

Кремацию в Тюмени планируют включить в перечень погребальных услуг на безвозмездной основе, сообщила порталу 72.ru председатель комитета по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени Гульнара Сидоркина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Главное управление строительства Тюменской области Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Услугу могут начать предоставлять при условии заключения соответствующего договора между администрацией и частным крематорием, так как муниципального в городе нет, однако проект муниципального акта уже подготовлен.

Напомним, в ноябре в Тюмени открыли первый в Тюменской области крематорий, он расположен рядом с кладбищем на Червишевском тракте. На площади 1,4 тыс. кв. м есть залы для прощания, зона просмотра начала кремации, помещение для поминальных фуршетов, место для временного хранения урн и комната для свиданий с прахом.

Ирина Пичурина