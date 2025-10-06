За год в Тюмени кремировали более тысячи умерших

В первом крематории Тюмени за первый год работы кремировали более 1 тыс. умерших, сообщила «Аргументам и фактам» заместитель генерального директора учреждения Екатерина Мадьярова.

По ее словам, для Тюмени это немаленькое число. Крематорий может сжигать до 30 тел в сутки. Благодаря кремации урны с прахом можно установить на неработающих кладбищах, где уже не хоронят умерших, также кремация позволяет территориально разгрузить кладбища в целом.

Иногда в крематорий поступают умершие в практически одинаковых гробах, которые являются полными тезками, и отличить их можно только по дате рождения. Чтобы сотрудники их не спутали, используются компьютерная программа и штрих-коды со сканерами. Вещи, которые сотрудники находят в гробах, возвращаются родственникам умершего.

Напомним, строительство здания крематория площадью 1,4 тыс. кв. м завершили в начале октября 2024 года. После тестового запуска там произвели 50 кремаций, крематорий открылся в ноябре. После этого кремацию в Тюмени планировали включить в перечень погребальных услуг на безвозмездной основе.

Ирина Пичурина